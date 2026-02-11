В ПФО стартовала регистрация на масштабный проект для работающей молодежи «МолоТ»

В Приволжском федеральном округе дан старт приёму заявок на участие в проекте «МолоТ» («Молодежный труд»).

Напомним, проект объединяет активных молодых специалистов в возрасте от 18 до 35 лет и реализуется под патронатом полномочного представителя президента России в ПФО Игоря Комарова.

Целью проекта является создание единой площадки для талантливых молодых людей, занятых в реальном секторе экономики. К участию также приглашаются молодые семьи с детьми. «МолоТ» предлагает участникам проявить себя в спортивных, творческих и интеллектуальных состязаниях, получить признание на федеральном уровне, а также представить свою организацию и обменяться профессиональным опытом с коллегами из разных регионов округа.

Зарегистрироваться для участия можно уже сейчас на официальном сайте общественных проектов ПФО.

Координацией участия представителей Саратовской области занимается региональный комитет по молодёжной политике.

Ольга Сергеева