Депутат Калинин провел встречу с представителем Федерации Каратэ Саратовской области

Депутат Саратовской облдумы («Справедливая Россия»), ветеран боевых действий, полковник запаса Вячеслав Калинин на площадке регионального заксобрания встретился с представителем Федерации Каратэ Саратовской области.

Во время встречи обсуждались вопросы патриотического воспитания спортсменов, проведение спортивных мероприятий в регионе, развитие Федерации Каратэ.

«В год Единства народов России поговорили о важности проведения патриотических мероприятий, направленных на воспитание у спортсменов межнационального согласия, патриотизма, верности Отечеству, уважения к ветеранам, традициям родного края», — подчеркнул Вячеслав Калинин.