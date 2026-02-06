Саратовские металлургические предприятия демонстрируют рост отгрузок продукции

В 2025 году металлургические предприятия Саратовской области нарастили объёмы отгрузки продукции почти до 60 млрд рублей.

Рост составил 10,3% в денежном выражении, а индекс промышленного производства в секторе увеличился на 9%.

Основной вклад в положительную динамику внёс «Металлургический завод Балаково» — лидер Приволжского федерального округа по производству и отгрузке металлопроката.

Предприятие выпускает широкий спектр строительной продукции, включая арматуру, уголки и швеллеры различных типоразмеров.

Ольга Сергеева