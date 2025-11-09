Депутат Калинин высказался о финансовой поддержке муниципальных районов

Депутат Саратовской облдумы (фракция «Справедливая Россия), заместитель председателя комитета по делам ветеранов, ветеран боевых действий Вячеслав Калинин высказался о решении главы региона выделить дополнительное финансирование муниципальным районам.

Напомним, ранее губернатор Роман Бусаргин перечислил районы, которые получат дополнительную поддержку (320 млн рублей) на сбалансированность бюджетов. Глава региона отметил, что таких районов 14. Это Александрово-Гайский, Балтайский, Воскресенский, Духовницкий, Екатериновский, Калининский, Красноармейский, Краснопартизанский, Новобурасский, Новоузенский, Питерский, Романовский, Турковский и Хвалынский.

«Солидарен в данном вопросе с Романом Викторовичем. Давайте будем честными: без федеральной и региональной бюджетной поддержки практически ни один муниципальный район не в состоянии закрыть существующие проблемы. Основная часть регионального бюджета должна расходоваться на социальные нужды населения. Благодаря дополнительным денежным средствам, выделенным из регионального бюджета, многие муниципальные районы смогут решить свои финансовые обязательства по социальным выплатам и мерам поддержки», — прокомментировал Вячеслав Калинин.