В Саратове завершилось благоустройство сквера на Прессовой

Площадь благоустроенной зеленой зоны составила более 21 000 квадратных метров.

Эта зеленая парковая зона создана по инициативе местных жителей. Они просили создать современное место для отдыха вместо застройки территории многоквартирными домами на месте снесенных аварийных — рассказал глава города Михаил Исаев.

В рамках проекта обустроены инженерные системы (водоснабжение, система автоматического полива, водоотведение и освещение); выполнено озеленение и создана тропиночная сеть; установлены детские и спортивные площадки, а также игровое поле.

Благодаря поддержке спикера Государственной Думы Вячеслава Володина в этом году в городе сдается 54 парка и сквера.