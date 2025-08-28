Депутат Калинин высказался об увеличении выплат контрактникам в Саратовской области

В Саратовской области увеличены региональные и муниципальные единовременные выплаты гражданам, заключившим контракт для прохождения службы в зоне СВО. Об этом напомнил депутат Саратовской облдумы (фракция СРЗП), зампред комитета по делам ветеранов, ветеран боевых действий, полковник запаса Вячеслав Калинин.

«Региональная выплата увеличена до 2,2 млн рублей, муниципальная – до 400 тысяч рублей. Таким образом, с учетом всех выплат саратовские контрактники могут получить уже в первый месяц службы до 3,7 млн рублей, а за первый год службы – до 6,5 млн рублей», — рассказал парламентарий.

Депутат назвал очень важным и своевременным решение губернатора Романа Бусаргина об увеличении выплат.

«Наши военнослужащие, рискующие жизнью на передовой и проливающие кровь за интересы страны, должны ощущать всестороннюю поддержку государства. Отдельно стоит указать, что подписать контракт и претендовать на выплаты вправе не только саратовцы, но и жители других регионов России, а также иностранные граждане. К месту несения службы военнослужащих доставят транспортом Минобороны РФ», — добавил Калинин.

Как известно, подробности о заключении контракта можно узнать при обращении в пункт отбора на военную службу по адресу: Саратов, ул. Буровая, 36 или в районный военкомат. Можно также позвонить по телефону: 8 (8452) 38-19-20 или зайти на сайт службапоконтракту.рф.

О мерах социальной поддержки можно узнать на сайте соцподдержка64.рф.