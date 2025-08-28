Подросток в Балакове выпал из окна пятого этажа при попытке спуститься на простынях

16-летний житель Балакове находится в тяжелом состоянии после падения с высоты пятого этажа. 27 августа подросток попытался самостоятельно покинуть квартиру, сплетя импровизированный канат из простыней, но не удержался и сорвался вниз.

Причины, по которым молодой человек не воспользовался дверью, устанавливаются. Сейчас пострадавший госпитализирован с множественными травмами, врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту происшествия. Рассматриваются все возможные версии случившегося, включая бытовые конфликты или попытку скрыться от кого-либо.