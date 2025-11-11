Депутат Калинин выступил против сокращения летних каникул школьникам на месяц

Фракция партии «Справедливая Россия» в Госдуме в лице ее лидера Сергея Миронова выступила против идеи на месяц сократить летние каникулы школьников.

Политик отметил, что три летних месяца – это то время, которое нужно по максимуму использовать для отдыха и оздоровления детей.

Депутат Саратовской областной думы (фракция СР), член комитета по образованию и культуре, ветеран боевых действий Вячеслав Калинин так же выступил против сокращения летних каникул.

«Солидарен с позицией своих федеральных коллег. Нельзя сокращать летние каникулы для школьников. У детей должно быть детство, чтобы наслаждаться отдыхом. Уверен, 9 месяцев в году вполне достаточно, чтобы освоить всю учебную программу», – отметил региональный парламентарий.