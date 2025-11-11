Ушел из жизни саратовский чемпион по фехтованию Юрий Сисикин

Прославленный спортсмен был единственным в регионе обладателем медали «За выдающееся спортивное достижение».

Заслуженный мастер спорта СССР по фехтованию на рапирах, олимпийский чемпион 1960 и 1964 годов в командных соревнованиях, двукратный серебряный призер Олимпийских игр, пятикратный чемпион мира, многократный чемпион СССР и РСФСР, обладатель Кубков Европы и СССР, член Зала славы Международной федерации фехтования Юрий Сисикин ушел из жизни 11 ноября.

Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Губернатор Роман Бусаргин выразил соболезнования его родным и близким:

«Юрий Федорович Сисикин — прославленный спортсмен, двукратный олимпийский чемпион, гордость саратовского спорта. Он был единственным саратовцем, награжденным золотой медалью «За выдающееся спортивное достижение».

Юрий Федорович принадлежал к числу удивительных людей, всю свою жизнь посвятивших спорту. Сборная СССР не проигрывала ни одной встречи, если на дорожку выходил Юрий Сисикин. После завершения спортивной карьеры он стал тренером и директором школы по фехтованию. Имел квалификацию Судья международной категории, судил олимпийские игры и Первенства мира. Он по праву был признан лучшим спортсменом Саратовской области ХХ века.

Память о знаменитом фехтовальщике и удивительном человеке будет жить в наших сердцах. Выражаю соболезнования родным и близким Юрия Федоровича и разделяю их утрату».

Подготовила Ольга Сергеева