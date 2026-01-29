Депутат Калинин выступил за обеспечение всех школьников горячим питанием

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов озвучил программное предложение – бесплатное горячее питание должны получать все школьники, с 1 по 11 класс.

Политик заявил, что все школьники должны быть обеспечены горячим питанием:

Во-первых, это вопрос здоровья детей.

Во-вторых, преодоления неравенства. Цены на школьное питание постоянно растут: и с начала учебного года, кое-где с Нового года еще раз повысили, что бьёт по семейным бюджетам.

Парламентарий считает, что детям нужно создать равные условия, обеспечивать всех школьников бесплатным горячим питанием, как минимум один раз в день. Такой законопроект СР не раз вносила, будем добиваться его принятия.

По данной теме высказался член Центрального Совета партии «Справедливая Россия», главный редактор информационного агентства «Ветеранские вести», ветеран боевых действий, полковник запаса Вячеслав Калинин.

«Солидарен с позицией руководства партии. У каждого школьника должна быть возможность бесплатного питания в школе. Необходимо за счёт бюджетных денег кормить всех учеников с первого по одиннадцатый классы всех общеобразовательных учреждений страны. Для федерального бюджета не составит никакого труда выделить средства на эти цели. Мы обязаны позаботиться об обеспечении здоровым горячим питанием каждого школьника», – отметил Калинин.