Работу по специальности находит большинство выпускников саратовских колледжей и техникумов

В Саратовской области доля работающих по профилю выпускников колледжей и техникумов за год увеличилась на 5% и достигла 85%.

Такую информацию озвучил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин во время заседания Правительства.

«Безусловно, этому способствовали многочисленные решения по развитию учреждений СПО, реализуемые по поручению нашего президента Владимира Путина», — отметил глава региона.

Глава региона подчеркнул, что тема востребованности выпускников учреждений СПО на рынке труда является одной из крайне актуальных. И среди важнейших задач профильного блока правительства — сопровождение студентов для помощи в трудоустройстве по специальности.

«Напоминаю министерству образования, что актуализация всех направлений подготовки в колледжах и техникумах должна вестись на постоянной основе. Эту работу мы системно ведем с 2022 года, и за этот период актуализирована 51 специальность. Одну из важных ролей в этом играет тесное взаимодействие с нашими предприятиями, которые формируют кадровую потребность. В идеале такая налаженная линия, связывающая востребованность специалистов на производствах и фактическую их подготовку в образовательных учреждениях, должна охватывать все предприятия региона», — цитирует Бусаргина пресс-служба областного правительства.

Подготовила Ольга Сергеева