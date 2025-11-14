Депутат Калинин выступил за увеличение фиксированной пенсионной выплаты

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал поддержать пенсионеров за счет увеличения фиксированной пенсионной выплаты. Политик отметил, что предлагается провести индексацию фиксированной выплаты, увеличив ее с 8,9 тысячи до 17,8 тысячи рублей.

Сергей Миронов напомнил: структура страховой пенсии сегодня состоит из индивидуальных пенсионных коэффициентов и фиксированной выплаты. На сегодня она составляет 8907 рублей в месяц.

Депутат Саратовской облдумы (фракция «Справедливая Россия»), заместитель председателя комитета по делам ветеранов, ветеран боевых действий Вячеслав Калинин поддержал инициативу однопартийцев.

«Абсолютно согласен с лидером партии. Пенсии не поспевают за инфляцией и ростом цен. Только существенное увеличение фиксированной пенсионной выплаты может помочь нашим пожилым соотечественникам. Пенсионеры не должны выбирать между оплатой услуг ЖКХ и покупкой продуктов с лекарствами», – отметил Калинин.