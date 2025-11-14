Экопункт «Вторматик» принял на переработку более 200 кг пластиковых ведер

С начала года энгельсский экопункт «Вторматик» принял более 210 кг бывших в употреблении полипропиленовых ведер и более 180 кг полипропиленовых ящиков. Это не самые популярные у жителей Энгельса виды вторсырья, но ежегодно их приносят все больше.

В этом году рекордный объем ПП-ведер принесли в январе – 40 кг и марте – 28,7 кг. Максимальное количество ПП-ящиков местные жители сдали в марте – более 81 кг и октябре – 34,2 кг. В целом, наиболее часто сдаваемыми видами вторсырья у посетителей экопункта в Энгельсе остаются макулатура, стекло и различные ПЭТ-бутылки.

«Вторматик» сохраняет популярность у местных жителей. С начала года пункт посетили почти 7,8 тыс. человек. Жители Энгельса не только вносят свой вклад в экологическое движение, но и получают за это денежное вознаграждение. С начала года за вторсырье было выплачено порядка 100 тыс. рублей.

Энгельсский пункт приема вторсырья «Вторматик» был открыт Саратовским филиалом компании «Ситиматик» в декабре 2021 года на улице Красноярская, 2. В нем принимают на переработку 15 различных видов отходов. Подробную информацию о ценах и принимаемых фракциях перерабатываемых отходов можно найти в официальном сообществе https://vk.com/vtormatik, на сайте https://citymatic.ru/ecoprojects/vtormatik, в самом экопункте, а также уточнить у специалистов контакт-центра регионального оператора по обращению с ТКО по телефону: 8 (8452) 25-64-90.