Депутат-коммунист вызвал возмущение, расталкивая детей на траурной церемонии в Саратове

22 июня на церемонии у мемориала Воину-Освободителю в Саратове депутат облдумы от КПРФ Александр Анидалов спровоцировал скандал.

Во время мероприятия в День памяти и скорби Анидалов грубо расталкивал детей, стремясь занять место в первом ряду. Глава саратовского «Боевого братства» Сергей Авезниязов осудил поступок, назвав поведение недопустимым: «Хамло! Пинал детей. В КПРФ считают, что депутатская корочка позволяет так себя вести».

Инцидент омрачил памятную дату, посвященную защитникам Родины, вызвав общественное порицание.

Фото: соцсети