Ежегодная этнокультурная экспедиция-фестиваль стартовала в Саратове

В Парке Победы Саратова состоялось торжественное открытие XXIV этнокультурной экспедиции-фестиваля «Волга – река мира. Диалог культур волжских народов».

В мероприятии приняли участие министр культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия Светлана Баулина, заместитель министра внутренней политики и общественных отношений области Тимофей Лещенко, председатель межрегиональной общественной организации мордовского народа Юрий Мишанин.

Делегация экспедиции посетила Парк Победы на Соколовой горе и возложила цветы к мемориалу «Вечный огонь». Культурная часть программы завершилась выступлениями творческих коллективов Саратовской области и Республики Мордовия.

В этноэкспедиции участвуют представители национально-культурных организаций, работники культуры и образования, а также участники специальной военной операции из разных регионов России. В ходе мероприятия участники обсудят вопросы укрепления единства российской нации, сохранения этнокультурного многообразия народов России и защиты исторической памяти. Главные площадки экспедиции будут посвящены 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году Защитника Отечества.

В общей сложности экспедиция продлится 6 дней на теплоходе «Федор Достоевский» по маршруту Саратов – Волгоград – Астрахань – Никольское, и утром, 29 июня теплоход вернется в Саратов.