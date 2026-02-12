Депутат Мария Усова: Кто пустил с молотка школы и садики в Балашове?

В своём канале уже обращала внимание на действия уже бывшего директора балашовской школы № 9 Андрея Рыжкова. Фигура противоречивая. Помимо срыва организации школьного питания в вверенном ему учреждении образования в начале года, вскрылись новые подробности его деятельности.

В 2018 году, возглавляя Собрание депутатов Балашовского муниципального района, Андрей Рыжков подписал документ об отчуждении 13 объектов соцсферы. Среди них — школы, детские сады, учреждения культуры в райцентре и сёлах.

С коллегами по областной Думе обратились к губернатору области Роману Бусаргину с просьбой создать комиссию, которая бы изучила принятое Андреем Рыжковым решение. Важно выяснить, почему объекты, которые служили интересам людей, были потеряны. Это случилось в тот момент, когда вопрос сохранения школ и детских садов в небольших населённых пунктах стоял особенно остро.

Необходимо выяснить, почему так произошло и не было ли здесь признаков коррупционного нарушения.