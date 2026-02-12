На Масленицу в Петровске впервые пройдет чемпионат по приготовлению и поеданию блинов

В воскресенье 22 февраля на главной площади Петровска развернутся масленичные гуляния с кулинарным турниром.

Глава района Максим Калядин пообещал лично участвовать — угостит гостей блинами с земляничным вареньем по семейному рецепту.

К состязанию приглашают всех желающих. Петровчане смогут похвастаться бабушкиными рецептами и побороться за призы: телевизор, бытовая техника и наборы посуды. Оценивать будут вкус, оригинальность, начинку и размер блинов. Отдельный конкурс — на скорость поедания и выпекания. Лучший блин выберут народным голосованием.

«Масленица — любимый праздник, собирает весь город. В этом году проведем широко», — отметил Калядин. Участникам дали полторы недели на подготовку.

Ольга Сергеева