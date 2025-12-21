Депутат Мария Усова оценила итоги Прямой линии Президента России

Депутат Мария Усова назвала Прямую линию с президентом Владимиром Путиным главным событием недели.

Она отметила, что в ходе эфира были подняты ключевые социальные темы.

Особое внимание, по словам Усовой, президент уделил вопросам демографии. Он подтвердил, что меры поддержки семей с детьми, включая открытие ясельных групп и развитие льготной ипотеки, будут совершенствоваться.

Также была затронута тема доступности льготных лекарств. Усова напомнила о законопроекте, который позволит организовать продажу препаратов через передвижные аптечные пункты и доставку «Почтой России». По её словам, озвученные инициативы станут основой для дальнейшей работы органов власти.

Ольга Сергеева