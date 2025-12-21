Максим Матвеев обратился к жене Елизавете Боярской после празднования ее 40-летия

В свой 40-й день рождения Елизавета Боярская сыграла на сцене МДТ в спектакле «Вишнёвый сад».

Её супруг, актёр Максим Матвеев, родившийся в Саратове, поздравил её в соцсетях, назвав этот вечер «катарсисом» и «волшебным возвращением легендарного спектакля».

В интервью Боярская призналась, что на Новый год мечтает о совместном путешествии с мужем в дикие и живописные места, такие как Алтай или Камчатка. Актриса также поделилась, что старается поддерживать здоровый образ жизни, несмотря на напряжённый график.

Пара состоит в браке 15 лет и воспитывает двоих сыновей.

