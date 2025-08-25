Депутат Мария Усова рассказала о выполнении Народной программы «Единой России»

Депутат областной Думы, региональный координатор «Женского движения ЕР», гендиректор холдинга «Волга-Медиа» Мария Усова высказалась об эффективности Народной программы «Единой России».

Напомним, Усова не раз подчеркивала в своих пабликах, что программа, принятая на Съезде партии в 2021 году и поддержанная президентом Владимиром Путиным, – это живой, работающий инструмент. Он постоянно обновляется, исходя из достигнутых результатов и новых вызовов времени.

Цифры говорят сами за себя: 1,6 тысячи новых школ, 1,7 тысячи детских садов, капитальный ремонт в более чем 5 тысячах школ по всей стране. Это не просто статистика, а реальные объекты, создающие комфортные условия для жизни. Эффект от этой масштабной работы, как отмечает депутат, хорошо виден и в Саратовской области, в том числе в районах её избирательного округа, что регулярно подтверждается в ходе встреч с жителями.

Отдельное важное направление, на которое Усова обращает особое внимание, – это всесторонняя поддержка участников специальной военной операции. Политик хорошо знакома с этой работой, в том числе благодаря тесному взаимодействию с активистами «Женского движения Единой России», которые ежедневно отправляют на передовую гуманитарную помощь, вкладывая в каждую посылку частичку своей души.

Народная программа «Единой России» уже выполнена на 85%. Мария Усова уверена, что заданный темп позволит исполнить все заложенные в неё пункты и принести максимальную пользу гражданам.