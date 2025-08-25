Общественные организации региона обсудили антинаркотическую деятельность

На площадке министерства внутренней политики и общественных отношений области состоялась встреча с руководителями общественных организаций, реализующих социально-значимые проекты.

Как сообщает министерство внутренней политики региона, проекты направлены на патриотическое воспитание, укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей, популяризацию здорового образа жизни, профилактику противоправного поведения.

Темой встречи стал обмен опытом общественной деятельности в сфере профилактики потребления и распространения наркотических и психотропных веществ в молодежной среде. Участники встречи рассказали о текущих наработках в этой сфере, отметив, что антинаркотическая работа с молодежью является неотъемлемой частью их проектов.

Так, руководитель Спортивной федерации самбо Артем Андреев подчеркнул, что, организуя в рамках своих проектов тренировки со школьниками, опытные тренеры рассказывают им о важности ведения здорового образа жизни, исключающим потребление наркотиков.

Президент Федерации смешанного боевого единоборства (ММА) Даци Дациев также рассказал о реализуемой в рамках проекта «Спорт – выбор сильных» работе по формированию у подростков правильных жизненных ориентиров, в которых нет места наркотикам.

Директор АНО «Всегда рядом» Лилия Пастушкова поделилась опытом проектной работы по индивидуальному сопровождению семей из «группы риска». Эта практика также показывает хорошие результаты и позволяет вовремя реагировать на различные «вредные привычки» и социально опасное поведение.

Обсуждаемые вопросы вызвали большой интерес у участников встречи, которые подчеркнули необходимость расширения форматов профилактической работы в молодежной среде, призвав, в частности, активнее использовать социальную рекламу, возможности электронных средств массовой информации, интерактивных платформ, создавать контент для социальных сетей.

Министр внутренней политики и общественных отношений области Наталья Трошина поблагодарила общественников за активную гражданскую позицию, которую они проявляют, реализуя свои социально-значимые проекты. По ее словам, такие встречи очень полезны, как для представителей органов власти, так и для институтов гражданского общества, поскольку позволяют с различных сторон рассмотреть различные социальные проблемы, обсудить подходы и практики их решения. Министр выразила уверенность, что по итогам этой встречи появятся новые проектные предложения по профилактике молодежной наркомании.