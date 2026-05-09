Депутат Мария Усова: «Русский солдат спас мир от фашизма очень дорогой ценой»

В День Победы депутат Саратовской областной думы Мария Усова вместе с жителями, семьей и активистками «Женского движения Единой России» возложила цветы к Вечному огню на Соколовой горе.

Особое внимание парламентарий уделила участию в церемонии детей. По словам Усовой, традиция приходить к мемориалу «Журавли» с подрастающим поколением — это способ сохранить память и правду о Победе для будущих поколений.

«Русский солдат спас мир от фашизма очень дорогой ценой для нашего народа. Вечная память отдавшим жизнь за жизнь других», — прокомментировала региональный координатор «Женского движения ЕР», депутат облдумы и гендиректор холдинга «Волга-Медиа» Мария Усова.

Возложение завершилось у Вечного огня.

Ольга Сергеева