Саратовские Герои России приняли участие в Параде Победы на Красной площади

Уроженцы Саратовской области прошли на Параде Победы в Москве 9 мая.

На Красной площади состоялся парад в честь 81-летия Победы. Президент Владимир Путин принял торжественное шествие, в котором участвовали более тысячи участников СВО. Впервые россиянам показали войска беспилотных систем.

Среди героев парада – трое уроженцев Саратовской области. В строю прошёл капитан Никита Палазник (родом из Саратова), Герой России, который сорвал наступление противника на ключевом участке обороны. Колонну возглавил полковник Мирлан Джумагалиев из Питерского района, Герой РФ, отличившийся под Красным Лиманом. А на трибуне за спиной президента находилась Людмила Болилая из Петровска — первая женщина-Герой России с начала СВО, закрывшая собой раненого бойца.

Ольга Сергеева