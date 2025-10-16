Депутат Мария Усова высказалась о передаче объектов в частную собственность в 90-х

В Саратовской областной Думе прошло совещание, по итогам которого будет создана рабочая группа для анализа законности приватизации объектов социальной инфраструктуры в 1990-е годы.

Инициатива исходит от депутата Марии Усовой, регионального координатора проекта «Женское Движение Единой России», гендиректора «Воолга-Медиа».

Поводом послужили многочисленные случаи, когда кинотеатры, детские сады и другие социальные объекты, переданные в частные руки в 1990-е годы, были либо перепрофилированы в коммерческие заведения, либо пришли в запустение. По словам Усовой, многие такие сделки, хотя и были формально законными, совершались по значительно заниженной стоимости.

Депутат призвала надзорные органы проверить не только законность совершенных сделок, но и действия должностных лиц, санкционировавших такие переводы собственности.

Планируется, что рабочая группа при комитете по бюджету, налогам и собственности разработает законодательные меры, которые в будущем предотвратят передачу социально значимых объектов недобросовестным предпринимателям.

Наталья Мерайеф