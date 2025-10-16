НКО региона реализуют проекты по поддержке участников СВО и их семей

В пресс-центре «Аргументы и факты – Саратов» прошел брифинг, на котором региональные некоммерческие организации представили проекты по социальной адаптации и поддержке участников специальной военной операции и членов их семей.

Реализация инициатив осуществляется при грантовой поддержке министерства внутренней политики и общественных отношений области.

Заместитель министра внутренней политики и общественных отношений Саратовской области Светлана Зубрицкая отметила важную роль НКО в этой работе.

«Общественные организации способны быстро привлекать и аккумулировать ресурсы, что делает их ключевыми партнерами государства в реализации социальных программ», – подчеркнула она.

Светлана Зубрицкая также сообщила, что за последние два года в рамках областного конкурса министерство поддержало 15 инициатив, направленных на помощь участникам СВО и их семьям. Общий объем грантового финансирования на эти цели составил около 10 миллионов рублей.

Участники брифинга подробно рассказали о своих проектах.

Представитель АНО «Кризисный центр «С верой в жизнь!» Ирина Малюченко презентовала проект «Клуб семей участников боевых действий «СВОя Правда»». В его рамках будет осуществляться подготовка психологов для работы с семьями военнослужащих. Планируется, что в проекте примут участие не менее 50 семей из районов области.

Руководитель проекта «СВОё дело» АНО «Доброе дело» Нина Эркенова рассказала об образовательной программе по основам предпринимательства для участников СВО. Она включает вебинары по маркетингу, работе с рекламой и другим аспектам ведения бизнеса.

Руководитель регионального отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» Сергей Драгунов анонсировал серию патриотико-экологических забегов «Тропа СВОих Героев». Проект нацелен на социальную адаптацию ветеранов через спорт и волонтерские экологические акции на особо охраняемых природных территориях области.

Все представленные проекты объединены общей целью – оказать комплексную поддержку саратовцам — участникам СВО и их семьям, помогая им в психологической, профессиональной и социальной реабилитации. Об этом сообщили в министерстве внутренней политики и общественных отношений региона.

Подготовила Ольга Сергеева