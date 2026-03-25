Депутат Мария Усова высказалась о поправках в бюджет

На очередном заседании Саратовской областной Думы парламентарии утвердили поправки в региональный бюджет.

Значительная часть дополнительных средств поступила в регион при поддержке председателя Государственной Думы Вячеслава Володина.

Финансирование будет направлено на ключевые социальные объекты. В областном центре средства пойдут на строительство новых школ и пристроек к существующим учебным заведениям. Реализация этих проектов позволит разгрузить классы и ликвидировать вторую смену. Кроме того, предусмотрено выделение средств на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В рамках программы модернизации школьных систем образования федеральные средства направят в том числе в Балашовский и Калининский районы.

Депутат Саратовской областной Думы Мария Усова отметила важность принятых решений для развития территорий.

«Отдельно отмечу поступившее из федерального бюджета финансирование по программе модернизации школьных систем образования – средства пойдут в том числе в Балашовский и Калининский районы моего избирательного округа», — подчеркнула парламентарий.

Помимо инфраструктурных изменений, депутаты также расширили перечень специальностей, обладатели которых при трудоустройстве в небольшие населенные пункты получат право на земельные участки под личное подсобное хозяйство или индивидуальное жилищное строительство.

«Это позволит привлечь на работу в сельской местности IT-специалистов, строителей, геологов, которые необходимы на предприятиях в районах области и позволят селам развиваться», — пояснила Мария Усова.

Принятые поправки направлены как на решение текущих социальных задач, так и на долгосрочное развитие муниципальных образований региона.

Ольга Сергеева