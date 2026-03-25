В Энгельсском районе ввели режим ЧС после атаки украинских БПЛА

Глава Энгельсского муниципального района Максим Леонов подписал постановление о введении режима чрезвычайной ситуации.

Документ датирован 23 марта.

В постановлении указывается, что «сложившаяся в районе обстановка» признана чрезвычайной ситуацией. Режим введен в целях устранения угрозы жизнедеятельности населения и ликвидации последствий частичных разрушений в зданиях.

Предыдущая атака украинских беспилотных летательных аппаратов на Энгельс и Саратов была зафиксирована в ночь на 21 марта. В результате инцидента в областном центре пострадали два человека.

Ольга Сергеева