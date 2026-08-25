Депутат Николай Панков потребовал не допустить закрытия хлебокомбината в Энгельсе

Энгельсский хлебокомбинат сменил собственника и может закрыться.

Депутат Госдумы Николай Панков в своём телеграм-канале сообщил о ситуации вокруг энгельсского хлебокомбината. Предприятие приобрела строительная организация, что вызвало опасения у работников АПК и местных жителей.

По словам Панкова, новый собственник может иметь двойное гражданство и ранее был замечен в строительстве жилых комплексов без социальной инфраструктуры — школ, детсадов, поликлиник и парковок. Депутат опасается, что комбинат могут закрыть, а территорию застроить многоэтажками.

Панков призвал областных депутатов разработать региональный закон, который защитит предприятия и жителей от подобных сценариев. Он предложил изучить практику других регионов и принять решение в интересах людей.

По данным «Четвёртой Власти», хлебокомбинат купила фирма, аффилированная с застройщиком Романом Саджая. У него, помимо российского, может быть гражданство Грузии. Ранее Саджая уже был замечен в строительстве ЖК без необходимой инфраструктуры.

Ольга Сергеева