Новый пригородный поезд Ртищево — Пенза — Ртищево запустят в регионе в августе

АО «Саратовская ППК» запускает беспересадочный поезд Ртищево — Пенза — Ртищево.

Для удобства жителей Саратовской и Пензенской областей АО «Саратовская ППК» организовало новый пригородный маршрут. Беспересадочный поезд будет курсировать между Ртищевом и Пензой. Время в пути от станции Ртищево-1 до станции Пенза-1 составит 3 часа 27 минут. Стоимость проезда — 496 рублей 20 копеек. Вагоны оборудованы санитарными узлами.

Для пассажиров предусмотрена система льгот:

— Федеральные льготники имеют право на бесплатный проезд при предъявлении паспорта, СНИЛС и справки из Социального фонда России.

— Региональные льготники Пензенской области могут оформить месячный абонемент «Билет выходного дня» со скидкой 50% для поездок в выходные и праздничные дни (с 20 апреля по 30 октября).

— Школьники и студенты очной формы обучения получают скидку 50% на проезд с 1 сентября по 30 июня (при предъявлении справки из учебного заведения или студенческого билета).

— Дети до 7 лет путешествуют бесплатно.

Ольга Сергеева