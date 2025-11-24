Депутат облдумы Буланов назвал решение об увеличении НДС до 22% несправедливым

Депутат Саратовской облдумы от фракции КПРФ Денис Буланов выступил против планируемого повышения основной ставки НДС до 22%.

В своем Telegram-канале парламентарий заявил, что граждане не ощущают заявленного экономического роста, поскольку более трети своих доходов по-прежнему тратят на продукты питания.

Буланов сослался на данные Росстата, согласно которым доля расходов на еду в России остается стабильно высокой — 34-35% с 2021 по 2025 год. По его мнению, это свидетельствует об отсутствии реального роста благосостояния населения.

Депутат подчеркнул, что повышение НДС в таких условиях несправедливо, поскольку основная налоговая нагрузка ляжет на граждан с низкими и средними доходами. Он призвал к созданию социально справедливой налоговой системы с одинаковыми правилами для всех категорий доходов.

Ольга Сергеева