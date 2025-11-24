Умер 97-летний саратовский ветеран войны Рубцов

В Саратове на 98-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин города Лаврентий Рубцов.

О его кончине сообщил мэр областного центра Михаил Исаев.

Лаврентий Рубцов родился 27 ноября 1927 года в Гомеле. Был призван в Красную Армию в 1944 году, служил в разведроте на 3-м Украинском фронте. Участвовал в освобождении Будапешта и Вены, был ранен в апреле 1945 года.

После войны ветеван вернулся в Саратов и более 50 лет проработал на заводе «ПО «Корпус». Был награжден орденом Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу», «За победу над Германией» и другими боевыми наградами.

Ольга Сергеева