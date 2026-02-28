Депутат облдумы Калинин рассказал о патриотической акции Медиахолдинга «Ветеранские вести»

По поручению депутата Саратовской областной Думы (руководителя фракции СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ), президента Медиахолдинга «Ветеранские вести», ветерана боевых действий, полковника запаса Вячеслава Калинина командой «Ветеранских вестей» было проведено патриотическое мероприятие на площадке Министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области.

Шеф-редактор Медиахолдинга «Ветеранские вести» в Саратовской области Наталья Курлыкова рассказала служащим министерства о масштабной патриотической работе, которую проводит команда Медиахолдинга во главе с президентом, об издании газеты «Ветеранские вести», об одном из самых ярких значимых проектов 2025 года – создании фильма «20 тонн» о мировом рекорде, установленном Евгением Ивановым, ветераном СВО, потерявшим ноги на фронте.

В ходе мероприятия были затронуты темы духовно-нравственного и патриотического воспитания подрастающего поколения, организации всесторонней поддержки участников СВО и их семей.

В заключение встречи шеф-редактор передала от Вячеслава Калинина в библиотеку министерства газету, книги Медиахолдинга «Ветеранские вести» и плакат с изображением Героев России – участников СВО, жителей Саратовской области.

«Проведение патриотического мероприятия в Министерстве природных ресурсов и экологии Саратовской области показало востребованность тем, связанных с патриотическим воспитанием подрастающего поколения, которое помогает развивать чувство гордости за свою страну, уважение к историческому наследию, традициям родного края. Такое взаимодействие способствует формированию активной гражданской позиции, осознанного отношения к происходящим событиям, стимулирует стремление внести вклад в жизнь общества», — подчеркнул Калинин.