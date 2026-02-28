В зоне СВО геройски пали уроженцы Саратова Якубовский, Чепурной и Овчинников

В ходе специальной военной операции погибли жители Саратова Никита Якубовский, Антон Чепурной и Евгений Овчинников.

Об этом сообщила мэрия областного центра.

Губернатор выразил соболезнования родным и назвал погибших настоящими патриотами, мужественно защищавшими Родину.

В мэрии Саратова отметили, что земляки проявили исключительное мужество и готовность к подвигу.

Похоронки на саратовцев приходя каждый день. Полный список потерь на фронте россиян и военных из Саратовской области находится под грифом «Секретно». СВО продолжается 5-й год.

Ольга Сергеева