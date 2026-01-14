Депутат облдумы раскритиковал повышение стоимости проезда в общественном транспорте

Депутат Саратовской областной думы, член фракции «Справедливая Россия» Вячеслав Калинин высказался о повышении стоимости проезда в общественном транспорте.

Его заявление поддержало обращение лидера партии Сергея Миронова, который ранее призвал прокуратуру проверить обоснованность резкого роста цен на билеты в регионах.

Калинин подчеркнул, что в начале 2026 года граждане столкнулись с чередой повышений, включая тарифы ЖКХ и НДС. «Однако каждое увеличение должно быть обоснованным, перевозчики обязаны документально подтвердить необходимость роста», — заявил депутат.

Ранее Сергей Миронов назвал недопустимым повышение стоимости проезда на 20-30% и обратил внимание на многократный рост штрафов за безбилетный проезд. Партия взяла проблему на контроль и призвала власти пересмотреть тарифы, а прокуратуру — провести проверку.

Ольга Сергеева