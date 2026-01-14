В УФНС рассказали саратовским бизнесменам о новом полезном онлайн-сервисе в 2026 году

ФНС запустила для бизнеса новый сервис «Мой ОКВЭД».

Онлайн-платформа предназначена для упрощения выбора классификационных кодов при регистрации новых компаний и ИП, что позволяет быстро зафиксировать основное направление будущей деятельности.

Сервис также будет полезен для действующих предприятий. С его помощью предприниматели смогут оперативно корректировать сведения о видах экономической деятельности в государственных реестрах ЕГРЮЛ и ЕГРИП, что сократит время на выполнение бюрократических процедур.

Интерфейс платформы предлагает три способа поиска: изучение полного перечня кодов, просмотр статистики по популярным категориям и выбор из готовых тематических блоков, сформированных под запросы различных секторов рынка.

Алиса Эай