Депутат Панков обсудил с коллективом Хвалынской больницы ее реконструкцию по проекту Володина

Депутат Госдумы Николай Панков продолжает работу в округе. В своем телеграм-канале «Пара слоV» он рассказал, что коллектив Хвалынской районной больницы готовится к большим переменам.

«Немного времени прошло с визита Вячеслава Володина в Хвалынск. Напомню, тогда областной Минздрав отчитывался, что подаст заявку на реконструкцию Хвалынской районной больницы до 2030 года. Но у спикера другие планы. Проектные решения по новому медицинскому комплексу уже подготовлены. Проектанты и сотрудники больницы посещали столичные медкомплексы, чтобы перенять лучшие практики. По инициативе Володина проект представят сотрудникам райбольницы, чтобы они также высказали своё мнение.

Коллектив ждёт начала реконструкции. Это важный проект как для медработников, так и для жителей Хвалынска. Через район проходит крупная федеральная трасса, в Хвалынске расположен популярный горнолыжный курорт. Поэтому пациентами больницы часто становятся жители соседних районов и областей. Сегодня с врачами обсуждали предстоящую реконструкцию. Настрой у коллектива бодрый и оптимистичный. Они уже планируют переезд из основного здания, чтобы продолжить приём пациентов во время реконструкции. Уверен, с такой поддержкой коллектива любое дело завершится успехом», — подчеркнул Николай Панков.