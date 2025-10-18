Михаил Исаев: По жалобе жильцов осмотрел котлован на Бахметьевской

По обращению жителей ул. Бахметьевская в ходе объезда города заехал к 39 дому, где во дворе раскопан котлован «Т Плюс»

Со слов граждан, такая ситуация продолжается уже месяц. Рабочие меняют участок трубы, появляется новая течь. Жители остаются без тепла и горячей воды. Председателю комитета ЖКХ поручено вместе с «Т Плюс» организовать ремонтные работы в круглосуточном режиме и завтра обеспечить запуск тепла и горячей воды.

В понедельник встретимся на месте с жителями и директором саратовского филиала «Т Плюс», проверим результаты работ энергетиков по устранению повреждения.