Депутат Саратовской облдумы раскритиковал реформу зарплат учителей

Саратовский депутат Вячеслав Калинин («Справедливая Россия»), вице-спикер думского комитета по делам ветеранов, раскритиковал реформу оплаты труда учителей. По его мнению, на практике она не работает.

Парламентарий заявил, что из-за низких зарплат молодые специалисты уезжают не только из сёл, но и из региона в целом. Он подчеркнул, что реформа «трещит по швам», так как её искажают на местах.

Калинин призвал установить жёсткий федеральный контроль за начислением и выплатой заработной платы педагогам. Ранее с аналогичной критикой выступил лидер партии Сергей Миронов, потребовавший от Минпросвещения прекратить «махинации» с окладами учителей.

Ольга Сергеева