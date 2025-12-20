В Саратовскую область отправили третий «Валдай» — «Генерал Панфилов»

Корабль покинул предприятие, расположенное в Нижегородском регионе.

Накануне, 19 декабря, СПК «Валдай» с названием «Генерал Панфилов» начал свой путь. Он отчалил от причала ЦКБ по СПК им. Р. Е. Алексеева, что находится в Нижегородской области, и взял курс в сторону Саратовской области.

Ранее стало известно, что судно планируется переместить в Балаково для постановки на зимний отстой. С возобновлением навигации в будущем году оно приступит к выполнению регулярных рейсов по волжскому маршруту.

Стоит напомнить, что организация регулярных пассажирских перевозок по реке в Саратовской области стала возможной после тридцатилетнего перерыва. Эта инициатива получила реализацию при активном участии Вячеслава Володина.

Ранее в Балаковский речной порт для зимнего хранения уже прибыли два скоростных судна типа «Валдай» – «Юрий Гагарин» и «Петр Столыпин». За время летнего сезона эти два корабля успели обслужить 28 тысяч пассажиров.

Ольга Сергеева