Депутат Саратовской облдумы Вячеслав Калинин поздравил земляков с Днем Защитника Отечества

Депутат Саратовской облдумы («Справедливая Россия»), зампред комитета по делам ветеранов, ветеран боевых действий, полковник запаса Вячеслав Калинин поздравил жителей Саратовской области с Днем Защитника Отечества:

«Дорогие земляки!

От всей души поздравляю вас с Днём защитника Отечества! С праздником, который является символом мужества и безграничной преданности Родине.

В этот день мы вспоминаем героев Великой Отечественной войны, воинов‑интернационалистов, ветеранов локальных конфликтов, всех, кто несёт воинскую службу или находится в запасе.

Особую благодарность мы выражаем тем, кто в настоящее время исполняет свой воинский долг в ходе специальной военной операции.

Саратовцы вписали немало славных страниц в историю России, и сегодня мы продолжаем чтить память героев, которые отстояли нашу свободу и независимость.

Желаю крепкого здоровья, мира, бодрости духа и успехов в благородном деле воспитания подрастающего поколения на традициях верного служения Отечеству!».