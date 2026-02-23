Праздничной ночью над Саратовской областью уничтожили 35 украинских БПЛА

В ночь на 23 февраля над Саратовской областью было уничтожено 35 беспилотников, — сообщили в Минобороны РФ.

Всего с полуночи до 8:00 средства ПВО сбили 152 украинских дрона самолётного типа над 13 регионами и акваторией Азовского моря. Основной удар пришёлся на Белгородскую область — там перехвачено 65 БПЛА.

Губернатор Роман Бусаргин предупредил об угрозе атаки в 2:51. Жители Саратова слышали сирену и звуки работы ПВО. Из-за происшествия в аэропорту «Гагарин» временно ограничивали полёты, ограничения сняли утром.

Напомним, предыдущей ночью в регионе сбили 14 дронов.

Ольга Сергеева