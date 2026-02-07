Депутат Саратовской облдумы Вячеслав Калинин рассказал о мероприятии «Служу Отечеству!»

На базе Учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «АВАНГАРД» при поддержке депутата Саратовской облдумы (фракция СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ), члена Общественного совета при Министерстве обороны России, ветерана боевых действий, полковника запаса Вячеслава Калинина, состоялась встреча-диалог «Служу Отечеству!»

Гостями центра стали члены ВООВ «Боевое Братство» — участник СВО, гвардии рядовой, стрелок-штурмовик 30-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Герман Белоусов и ветеран СВО, кавалер ордена Мужества, удостоенный медалей «За храбрость» и «За воинскую доблесть», Андрей Овечкин.

В ходе встречи гости поделились с ребятами боевым опытом. Особое внимание было уделено вопросам необходимости и важности прохождения службы в армии, добросовестного выполнения гражданского и воинского долга перед Отечеством, защиты интересов страны и обеспечения её национальной безопасности.

В завершение мероприятия участники спецоперации передали в дар музею «АВАНГАРД» знамя «Бессмертного полка» и флаг с символикой участников СВО — «Сила в правде».

«Мероприятие «Служу Отечеству!» прошло в новом, интересном формате «вопрос-ответ». Ребята смогли задать участникам СВО волнующие их вопросы, получить достоверную информацию, из первых уст, о боевых буднях, быте бойцов. Подобные встречи с молодежью нужно проводить чаще, они воспитывают у подрастающего поколения мужество, любовь к Родине, верность Отечеству, патриотизм – качества настоящих граждан своей страны», — подчеркнул Вячеслав Калинин.