«Покровская лыжня-2026» собрала около 500 лыжников в Энгельсе

В лесопарке на озере Сазанка 7 фераля состоялась традиционная массовая лыжная гонка «Покровская лыжня».

В этом году на старт вышли порядка 500 участников в возрасте от 3 до 68 лет, что подтверждает растущую популярность мероприятия. Об этом сообщает администрация района.

По словам организаторов, на подготовленную и освещаемую вечером трассу приезжают не только жители Энгельсского района, но и гости из других городов. Соревнования стали ярким спортивным событием, объединившим любителей здорового образа жизни.

По итогам лыжни специальными призами были отмечены:

Самый опытный участник — Виктор Фильчагин.

Самые юные лыжники — Устин Завалишин и Варвара Ливцова.

Самая спортивная семья — семья Трапезниковых.

Мероприятие оставило у всех участников заряд бодрости и отличное настроение.

Ольга Сергеева