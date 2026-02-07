«Покровская лыжня-2026» собрала около 500 лыжников в Энгельсе

В лесопарке на озере Сазанка 7 фераля состоялась традиционная массовая лыжная гонка «Покровская лыжня».
В этом году на старт вышли порядка 500 участников в возрасте от 3 до 68 лет, что подтверждает растущую популярность мероприятия. Об этом сообщает администрация района.
По словам организаторов, на подготовленную и освещаемую вечером трассу приезжают не только жители Энгельсского района, но и гости из других городов. Соревнования стали ярким спортивным событием, объединившим любителей здорового образа жизни.
По итогам лыжни специальными призами были отмечены:
Самый опытный участник — Виктор Фильчагин.
Самые юные лыжники — Устин Завалишин и Варвара Ливцова.
Самая спортивная семья — семья Трапезниковых.
Мероприятие оставило у всех участников заряд бодрости и отличное настроение.
Ольга Сергеева