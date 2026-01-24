Депутат Саратовской облдумы высказался о мерах по повышению рождаемости в стране

Депутат саратовской облдумы от КПРФ Денис Буланов прокомментировал данные Росстата о падении рождаемости в России.

Напомним, демографический коэффициент упал до 1,374 в 2025 году. Это самый самый худший показатель за 20 лет. Численность населения России на 1 января 2025 года, по предварительной оценке, составила 146 028 325 человек. Такие данные Росстата приводит РБК.

По мнению парламентария, эта тенденция ведёт к сокращению населения до 130 млн человек к 2050 году, угрожая экономике и обороноспособности.

Буланов связывает демографический кризис со снижением уровня жизни и предлагает ряд мер поддержки для всех семей, независимо от дохода.

Его ключевые предложения включают:

Повышение материнского капитала за второго ребёнка до 2 млн рублей для улучшения жилищных условий.

Снижение пенсионного возраста для женщин, чтобы старшее поколение могло активнее помогать в воспитании внуков.

Внедрение государственной аренды жилья с правом выкупа и снижение ставок по ипотеке для многодетных семей до 1-2%, с частичным списанием долга при рождении детей.

Парламентарий подчёркивает, что для стабилизации ситуации необходимо повышать реальные зарплаты и долю оплаты труда в ВВП. Несмотря на высокую стоимость предлагаемых реформ, Буланов утверждает, что именно они должны стать приоритетом государства.

Ольга Сергеева