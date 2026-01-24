Над граничащей с Саратовской областью территорией сбили украинский БПЛА

В ночь на 24 января ПВО перехватила украинский беспилотник в воздушном пространстве Воронежской области, граничащей с Саратовской.

По данным Минобороны РФ, за эту ночь над несколькими регионами, включая Ростовскую, Курскую и Брянскую области, а также Крым, было уничтожено 75 дронов.

Саратовская область также ранее становилась целью атак. Например, в ночь на 19 января над регионом сбили 29 БПЛА. Тогда обошлось без жертв и значительных разрушений.

Работа систем противовоздушной обороны позволяет надёжно прикрывать ключевые объекты и населённые пункты, пресекая подобные попытки на безопасном удалении.

Ольга Сергеева