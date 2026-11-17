В Саратовской областной Думе рассмотрели законопроект об усилении парламентского контроля за концессионерами.

На заседании комитета по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики рассмотрели законопроект, определяющий порядок рассмотрения доклада главы региона о контроле за исполнением концессионных соглашений. Инициативу внесли депутаты фракции «Единая Россия» совместно с представителями других политических партий.

— Предлагаемые нормы усилят парламентский контроль за концессионерами: ежегодный доклад губернатора будут рассматривать профильные комитеты Думы, что позволит оперативно реагировать на случаи ненадлежащего исполнения соглашений. Законопроект разработан в интересах жителей области, пользующихся коммунальными услугами, и внесён на очередное заседание регионального парламента, — отметила депутат заксобрания, региональный координатор «Женского Движения ЕР», гендиректор «Волга-Медиа».