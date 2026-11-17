Обновление автопарка пока отстаёт от планов.

Шесть самых популярных автобусных маршрутов Саратова — № 6А, 8Б, 11А, 18А, 41А и 90А — продолжат работать по модели брутто-контрактов в 2027 году. Контракты уже заключены, финансирование предусмотрено, сообщил губернатор Роман Бусаргин. По его словам, работа по переводу других востребованных маршрутов на новую модель будет продолжена.

Как работает модель

При брутто-контракте перевозчик получает фиксированную оплату за работу, а не собирает выручку с билетов. Взамен действуют жёсткие требования: строгое соблюдение графика, современный подвижной состав, чистота в салонах. За нарушения предусмотрены ощутимые штрафы. Регион оказывает городу финансовую поддержку — речь идёт о сотнях миллионов рублей.

Горожане перемены уже оценили. «Очень устраивает, особенно график движения. Могу точно к определённому времени подойти — автобус будет в это время», — рассказала одна из жительниц в соцсетях. Другая отметила состояние транспорта: «Девяностые в отличном состоянии. Удобно, что оплата при входе, всё чистое, новое. Ходит каждые 10–15 минут».

Фото: ТГ-канал «Пул 64»

Цифры расходятся с планами

Ключевой вопрос — обновление автопарка. В 2026 году в Саратове, Энгельсе, Балаковском и Балашовском районах обновили 53 автобуса, общий объём финансирования с учётом областных средств превысил 820 млн рублей. На 2027 год запланирована закупка около 100 машин. При этом до 2030 года предстоит заменить почти 700 старых автобусов.

Простое сопоставление показывает: при текущих темпах (53 единицы в 2026-м, около 100 в 2027-м) для достижения цели в 700 машин к 2030 году потребуется резкое ускорение закупок в 2028–2029 годах. Иначе обновление автопарка растянется далеко за пределы заявленного срока.

Что это значит для пассажиров

Расширение брутто-контрактов на новые маршруты должно быть синхронизировано с графиком обновления подвижного состава. Если новые маршруты включат в модель раньше, чем для них закупят достаточное количество соответствующих стандартам автобусов, качество обслуживания может пострадать.

Ещё один момент — прозрачность. Механизм штрафов за нарушения называется «ощутимым», но конкретные суммы и статистика нарушений не раскрываются. Публикация таких данных стала бы реальным доказательством эффективности модели, а не просто лозунгом.

Хорошая новость — брутто-контракты в Саратове прошли стадию пилота и становятся нормой. Шесть маршрутов на 2027 год обеспечивают базовую стабильность. Но этого критически мало.

Масштаб расширения и устойчивость модели будут зависеть от того, сможет ли обновление автопарка в ближайшие два-три года ускориться, чтобы из ежегодного обновления лишь десятков машин превратиться в реальную замену сотен.

Ольга Сергеева