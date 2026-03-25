Депутат Усова: При поддержке Вячеслава Володина в бюджет региона поступило 615 млн

Мария Усова прокомментировала корректировку бюджета региона.

В Саратовской области приняты изменения в региональный бюджет на 2026 год. Документ, предусматривающий перераспределение 7,6 млрд рублей, был сформирован при поддержке председателя Государственной Думы Вячеслава Володина и по инициативе губернатора Романа Бусаргина. Средства пойдут на ключевые социальные и инфраструктурные проекты, включая строительство школ, поддержку сирот и развитие транспортной системы.

Министр финансов региона Ирина Бегинина представила параметры корректировки, отметив, что все изменения обеспечены источниками финансирования и учтены в областной адресной инвестиционной программе. Согласно новым параметрам, доходы бюджета на 2026 год составят 191,3 млрд рублей, расходы — 218,5 млрд рублей.

Особое внимание в документе уделено образовательной инфраструктуре областного центра. При содействии спикера Госдумы Вячеслава Володина в бюджет поступило 615,4 млн рублей, которые будут направлены на строительство пристроек к школам № 63, 52 и 100. Кроме того, для опережающего строительства двух школ в микрорайонах Солнечный-2 и Молодежный с текущего года перераспределено 1,4 млрд рублей.

Значительные средства заложены и на решение жилищных вопросов. 1,32 млрд рублей предусмотрено на обеспечение жильем детей-сирот. Еще 299 млн рублей зарезервированы на изъятие земельных участков и объектов недвижимости в целях комплексного развития жилой застройки в Саратове с последующим замещением затрат из федерального бюджета.

В сфере транспорта и городского развития 232,7 млн рублей направят на организацию перевозок по брутто-контрактам, а также будет продолжено развитие инженерной инфраструктуры на территории бывшего аэропорта «Центральный».

Комментарий эксперта

Депутат Саратовской областной Думы, региональный координатор проекта «Женское Движение Единой России», генеральный директор холдинга «Волга-Медиа» Мария Усова подчеркнула, что принятые решения стали результатом системной работы региональной и федеральной власти, направленной на улучшение качества жизни семей.

«При поддержке Вячеслава Володина в бюджет региона поступило 615 млн на строительство школ. Это не просто цифры — это конкретные места для учеников в тех школах, где сегодня есть потребность в разгрузке. Обеспечение комфортных условий для обучения детей — наш безусловный приоритет. Также хочу отметить, что в бюджете сохранены все социальные обязательства: от жилья для детей-сирот до развития транспортной сети. Финансирование брутто-контрактов, например, направлено на то, чтобы жители областного центра чувствовали себя в транспорте комфортно и безопасно. Это пример ответственного подхода к планированию, когда средства распределяются под реальные нужды людей», — прокомментировала Мария Усова.

Напомним, что ранее губернатор Роман Бусаргин неоднократно подчеркивал важность опережающего финансирования социально значимых объектов, чтобы завершить их строительство в установленные сроки. Принятые поправки в бюджет позволят ускорить реализацию ряда ключевых инфраструктурных проектов в Саратове.

Ольга Сергеева