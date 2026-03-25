Галяшкина призвала усилить контроль за реализацией социально значимых проектов в Саратовской области

Приоритетом работы заказчиков и подрядчиков в реализации региональных программ Саратовской области должна быть ответственность перед людьми.

Об этом сегодня заявила руководитель фракции «Единая Россия» в Саратовской областной Думе Антонина Галяшкина.

На заседании регионального парламента она подчеркнула, что народная программа партии является ключевым инструментом развития Саратовской области.

«Задачи, заложенные в программе, в полной мере отражают суть региональных проектов. Отремонтированные детские сады, школы, медучреждения и спортивные объекты – это тот фундамент, который мы закладываем для будущего наших детей», – сказала Галяшкина.

Особое внимание было уделено развитию сельских территорий. Антонина Галяшкина, возглавляющая комитет Думы по аграрным вопросам, земельным отношениям, экологии и природопользованию, ключевым направлением назвала развитие опорных населенных пунктов: «Главное, чтобы современное село развивалось, создавались комфортные условия для жизни и работы. Важно, чтобы молодёжь видела перспективы самореализации на малой родине – это ключ к развитию наших территорий».

При этом депутат указала на необходимость усиления парламентского контроля за расходованием бюджетных средств в муниципалитетах. Под пристальное внимание попадет весь цикл работ: от этапа тендеров до сдачи объектов.

«Каждый должен понимать свою меру ответственности перед людьми. Муниципалитет обязан своевременно объявлять торги, а строительные ораганизации – соблюдать графики и качество. В случае нарушений и срывов сроков соответствующие обращения будут направлены в контролирующие структуры, правоохранительные органы, чтобы добиться закономерного итога», – заявила депутат.

Она резюмировала, что безусловным приоритетом для всех участников процесса должен стать конечный результат – обновленные социальные учреждения, готовые принять жителей области.