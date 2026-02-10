Депутат Вячеслав Калинин принял участие в юбилейной встрече выпускников

Депутат Саратовской облдумы (фракция «Справедливая Россия»), ветеран боевых действий, полковник запаса Вячеслав Калинин принял участие в юбилейной встрече выпускников Шумейковской средней школы им. М.П. Дергилева.

Вечер «Листая книгу памяти, встречаю друзей» освежил в памяти лучшие моменты. Для выпускников прозвучали трогательные песни, были показаны ролики со школьными фотографиями. Нынешние ученики выступили с творческими номерами и поздравлениями.

Парламентарий отметил педагогов благодарностями депутата за добросовестный труд, высокий профессионализм, личный вклад в духовно-нравственное и патриотическое воспитание подрастающего поколения Саратовской области.

«Нам очень приятно, когда выпускники, покинув стены родной школы, остаются её верными друзьями. Вячеслав Калинин является одним из таких друзей, который всегда интересуется жизнью школы, её успехами и проблемами. Благодаря его ежегодной поддержке в школе обновляется материально-техническая база, проводится ремонт, улучшается спортивная инфраструктура, пополняется библиотечный фонд школьной библиотеки», — отметила заместитель директора по УВР Наталья Глазова.

«30 лет прошло с момента моего выпуска из Шумейковской школы, но счастливые школьные годы всегда в памяти. Моя бабушка всю жизнь проработала учителем начальных классов в нашей школе. Во многом благодаря именно ей, я полюбил разные науки, с удовольствием занимался. Мой дедушка, фронтовик, разведчик после войны работал в школе учителем. Поэтому школа для меня имеет особое значение. Желаю всему педагогическому коллективу удачи в труде, а школьникам успехов в учёбе», — подчеркнул Вячеслав Калинин.